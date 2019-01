Fortsatt ikke behov for evakuering i Longyearbyen

NTB Innenriks

– Basert på vurderinger fra NVE og Skred AS blir det ikke iverksatt evakuering. Det ser ut til at været har roet seg. Det blåser fortsatt, men det er lite nedbør. Det har heller ikke vært observert skred i Lia og Nybyen. Det er ikke noe i værprognosene som tilsier at snøskredfaren vil bli større, sier kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen på Svalbard til NTB.

På Nordenskiöld Land, der de største bosetningene på Svalbard ligger, er snøskredfaren fortsatt på faregrad 3 – betydelig. Utenfor de bebodde områdene gjøres det ikke målinger, og der må derfor folk gjøre egne sikkerhetsvurderinger.

– Det er ikke lagt opp til noe nytt møte for å vurdere eventuell evakuering av bebyggelsen, men skredfaren vurderes fortløpende, sier Carlsen.

Skredvarslingen meldte søndag kveld om stor fare for snøskred på den sørlige delen av Svalbard. «Kraftig vindøkning og mye nedbør vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Naturlig utløste skred forventes. Unngå alt skredterreng», lyder varslet for mandag fra varsom.no.

NVE, konsulentfirmaet Skred AS og Sysselmannen følger nøye med på skredsituasjonen. Varselet om sterk vind gjorde at Sysselmannen ba folk sikre løse gjenstander.

(©NTB)