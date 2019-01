Forsvarsministeren mildt sagt forbannet over seksuell trakassering

NTB Innenriks

– Forsvarssjefen har uttalt at det gjør ham forbannet. Det er mildt formulert, sett fra min stol, sa Bakke-Jensen og viste til oppslag i Forsvarets forum om at Forsvaret ikke har klart å bekjempe seksuell trakassering.

Han slo fast at mobbing og seksuell trakassering «vil få konsekvenser for den enkelte», at det fører til redusert operativ evne, og derfor ikke er noe forsvarssjefen eller forsvarsministeren vil eller kan akseptere.

– Det påhviler enhver leder og medarbeider i sektoren et stort ansvar for å hindre mobbing og trakassering. Det forventer jeg alle er seg bevisst, sa han blant annet.

(©NTB)