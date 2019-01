Ingen evakuering fra Longyearbyen søndag

NTB Innenriks

– Vi har hatt en faglig vurdering her og har konkludert med at det ikke er behov for noen evakuering i kveld. Det vil bli tatt en ny vurdering i morgen klokka 10, sier sysselmannsførstebetjent Atle Rokkan til NTB i 21-tiden søndag.

Har understreker at en eventuell evakuering bare gjelder Longyearbyen.

– Det er helt konkrete områder knyttet til bebyggelsen i Longyearbyen som er skredutsatt. Det er fortsatt Lia og Nybyen det er snakk om. Den tetteste bebyggelsen er i Lia. Der gikk det skred både i 2015 og 2017. Det generelle varslet fra varsom.no er at det er stor snøskredfare i terrenget, sier Rokkan.

Skredvarslingen meldte søndag kveld om stor fare for snøskred på den sørlige delen av Svalbard, mens den er betydelig i den delen der Longyearbyen ligger.

«Kraftig vindøkning og mye nedbør vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Naturlig utløste skred forventes. Unngå alt skredterreng», lyder varslet for mandag fra varsom.no.

NVE, konsulentfirmaet Skred AS og Sysselmannen følger nøye med på skredsituasjonen. Varselet om sterk vind gjør at Sysselmannen har bedt folk om å sikre løse gjenstander.

