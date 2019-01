En hel gate evakuert etter brann i bolig i Finnmark

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 6.36 søndag. Huset ligger rett på oversiden av havna i Kjøllefjord og skal etter opplysninger fra naboene være ubebodd. Det kan likevel ha vært personer som har hatt tilhold der, opplyser politiet i Finnmark.

– Husene står tett i hele gata, så vi har evakuert tolv beboere fra de andre husene. Det blåser stiv kuling så gnistfaren er stor selv om brannvesenet har en viss kontroll over selve brannen, sier operasjonsleder Jan Arne Pettersen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Han sier at både de andre husene og bilene som står i gata er svært utsatt for gnistene som sprer seg fort i den kraftige vinden. Alle nødetatene er på stedet. De evakuerte har alle fått midlertidig opphold hos venner og bekjente i påvente av at brannen skal slokkes.

