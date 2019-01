Rødts medlemstall nær tredoblet de siste årene

NTB Innenriks

Ved årsskiftet hadde Rødt 6.927 medlemmer, viser tall Dagen har innhentet fra partiet. Det er drøye 2,5 ganger flere enn de hadde i 2015, og 2.387 flere enn for et år siden.

Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen mener medlemsveksten viser at Rødt har nådd fram med sitt budskap om at forskjellene øker i Norge under dagens regjering.

– Det er helt fantastisk å få være med på en medlemsvekst på over 50 prosent – to år på rad. Vi ser at det er mange der ute som fram til nå har sittet på gjerdet når det gjelder partimedlemskap, men som har valgt å gå aktivt inn i Rødt for å bidra til å dra Norge i riktig retning, sier hun til avisen.

Rødt fikk 2,7 prosent av stemmene ved forrige stortingsvalg og ble med det for første gang representert i den norske nasjonalforsamlingen. Partiets eneste stortingsrepresentant er partileder Bjørnar Moxnes.

I etterkant av valget har partiet havnet over sperregrensen på flere målinger. På pollofpolls siste gjennomsnittsmåling (for desember) fikk partiet 4,1 prosent.

