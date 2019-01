Politiet antar at savnede skiløpere er døde

NTB Innenriks

Dermed er statusen for aksjonen i Tamokdalen endret fra en redningsaksjon til et søk etter antatt omkomne. Bakgrunnen er at det fredag ble registrert signaler fra to forskjellige skredsøkere i området hvor det har gått et stort snøras.

– Dette bekrefter våre antakelser om at de savnede er tatt av skredet. Det har nå gått 38 timer siden skredet gikk. Når vi nå har fått bekreftet at de er tatt av skredet, så regner vi det ikke lenger som sannsynlig at noen av de fire har overlevd, sa politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Ikke meningsfylt

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge opplyser at det ikke er rasjonelle grunner til å anta at noen av de fire skiløperne har overlevd.

– Sjansen for å overleve i snøskred vet vi mye om. Det finnes ikke holdepunkter for at noen har overlevd i to døgn i denne typen snøras. Det er ikke lenger meningsfylt å lete, sier Gilbert.

Han legger til at det trolig heller ikke hadde vært mulig for redningsmannskaper å redde noen av de fire. Han sier at personer som blir tatt av ras langt fra folk må basere seg på å redde seg ut selv eller av kamerater dersom de skal overleve.

– Redningsmannskaper kommer ikke fort nok fram, sier Gilbert.

100 timer

– Et ras som dette er så stort og tungt at det ikke er mulig å overleve inne i snømassene i to døgn. Overlevelseskurven for slike ras viser at det går minutter fra du er helt begravd til du er død, sier overlegen.

Stabssjef Morten Pettersen i Troms politidistrikt sier det er nå arbeidet starter med å hente ut de døde. Politiet antar at signalene fra skredsøkerne inne i raset vil vare i inntil 100 timer til.

– Det blir en omfattende og utfordrende operasjon som det vil ta litt tid å få gjennomført, sier Pettersen.

