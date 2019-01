Politiet: Fortsatt håp om å finne overlevende i skredområdet

NTB Innenriks

– Det har ikke skjedd noe i løpet av natten. Klokken 8 vil vi ha et møte i politihuset der vi skal se på mulighetene for videre framdrift, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NTB.

De savnede er en svensk kvinne og tre finske menn som var på topptur til Blåbærfjellet. De fire ble sist observert rundt klokken 14 onsdag. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Det er sett skispor som går inn i et skred, men ingen har sett skispor som kommer ut.

Ikke endret status

Aas opplyser at aksjonen er en redningsaksjon med fortsatt håp om å finne overlevende, selv om det på en pressekonferanse torsdag ble understreket at mulighetene for å finne overlevende blir mindre for hvert minutt som går hvis de savnede er tatt av skred.

– Vi har ikke endret noe på status foreløpig. Vi er klar for innsats på morgenkvisten. Det vil være en del av stabsarbeidet å vurdere været fredag, men status er at vi fortsatt jobber med en redningsaksjon, sier han.

Hadde med redningsutstyr

De fire turgåerne skal ha vært på isklatrekurs i Lyngen før de tok turen til Tamokdalen, skriver NRK, som siterer finske Hufvudstadsbladet. Kursholder Fredrik Aspø sier at de fire tok med seg redningsutstyr for snøskred.

– De hadde med seg normalt utstyr for topptur på ski. Noen var mer erfarne enn andre, men alle var bevisst på hva aktiviteten går ut på og at det er en risiko med toppturer på ski i vinterfjell, sier han.

Farevarsel om stor snøskredfare og dårlig vær har hindret både Forsvarets Bell-helikopter, ambulansehelikoptre og bakkemannskaper. Torsdag sto politi, letemannskaper og hund parat, men vær og føre var for dårlig til at det kunne letes etter de savnede.

– Vi har et oppdrag vi skal løse, og det har vi jo enda ikke fått løst. Så det er frustrerende å bare måtte sitte her og vente. Men vi kan ikke gå på akkord med sikkerheten for oss mannskaper, sa Vegard Lindbæk i Norsk Folkehjelp til NTB.

(©NTB)