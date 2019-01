Nettavisen stenger kommentarfeltene med umiddelbar virkning

NTB Innenriks

Nettavisen har daglig hatt mellom 1.000 og 1.500 kommentarer til artiklene sine. Etter lange vurderinger stenger redaktørene nå kommentarfeltene med umiddelbar virkning. Konklusjonen er at dagens løsning ikke gjør noen tilfredse.

– Vi har forsøkt å moderere og ta grep om å skape en mer konstruktiv debatt, men vi ser nå at det blir for vanskelig. I sin nåværende form tilfører det for lite positivt, sier nyhetsredaktør Erik Stephansen til Medier24.

Nettavisen følger dermed etter Dagbladet som stengte sine kommentarfelt allerede i 2016.

Nyhetsredaktøren opplever at folk i stedet kaller hverandre idioter og ødelegger debatten enn å bidra til politisk debatt. Ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum sier det i dag er så mange kanaler å ytre seg i at det ikke lenger er så viktig med debattfelt i tilknytning til avisen.

Som erstatning for dagens kommentarfelt vil Nettavisen i stedet lansere en mulighet for lesere til å sende inn korte ytringer som vil bli vurdert før de eventuelt blir publisert.

– Vi får mellom 1.000 og 1.500 kommentarer hver dag. Det er mange gode kommentarer der, men de drukner i mengden av dem som ikke er så gode. Det vi kan tilby i stedet, er å synliggjøre de gode kommentarene, sier Stephansen.

