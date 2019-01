Mann pågrepet etter leilighetsbrann i Verdal

NTB Innenriks

– Han ble tatt med inn til politiet på grunn av opplysninger vi fikk da brannen ble meldt og informasjon på brannstedet, sier operasjonsleder Svein Åkervik i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Det er registrert tre personer bosatt i den kommunale boligen, men bare den siktede mannen i 30-årene var til stede da brannen oppsto.

Etterforskningsleder Tor Klevmo sier til NTB at brannen startet i mannens leilighet.

–Han er nå innlagt på psykiatrisk sykehus, sier Klevmo.

Mannen er kjent av politiet fra før.

Politiet fikk melding om røykutvikling i Nordgata i Verdal klokken 6 fredag. En drøy time senere meldte brannvesenet at brannen var slokket.

Krimteknikere skal undersøke boligen mandag.

– Det er for mye røyk og gasser der nå til at våre etterforskere kan oppholde seg der over tid, sier etterforskningslederen.

