Helikopter har funnet signaler fra skredsøkere i raset i Troms

Registreringene kom da et helikopter fra luftambulansen undersøkte området ved Blåbærfjellet fredag.

– Vi har hatt søk, og det er lokalisert to sterke signaler i et område som vi ventet at de sannsynligvis lå i, opplyser politiets innsatsleder Roald Berntsen.

Han sier det ikke er kjent hvor dypt i snøen utslagene kom.

– De to som er lokalisert, ligger ganske tett samlet, sier innsatslederen.

Motarbeides av været

Planen var torsdag ettermiddag å sette inn folk og redningshunder for å søke grundigere i området.

– Men været jobber litt mot oss, så vi får se hva vi får til, sier Berntsen.

Leteaksjonen i Tamokdalen er endret fra å være en redningsaksjon til et søk etter antatt omkomne.

Skredvurderinger fra NVE åpner for at mannskaper kan flys inn og ut av skredområdet. Innsatsen i skredområdet er derfor avhengig av flyforholdene. Det er fortsatt ikke trygt med annen ferdsel i fjellet, opplyser politiet.

Fra Finland og Sverige

De fire savnede skiløperne fra Finland og Sverige i 30-årene hadde alle med seg skredsøkere.

Det er observert et større skred i Tamokdalen der de fire turgåerne har vært savnet siden onsdag. Det er sett skispor som går inn i skredet, men ingen har sett skispor som kommer ut.

Skredet er anslagsvis 300 meter bredt og 500–600 meter langt, og det gikk like under toppen av det 1.442 meter høye Blåbærfjellet i Balsfjord kommune.

Blåbærfjellet og Tamokdalen er svært skredutsatt, og det går ofte snøskred der, også helt ned mot bebyggelsen, ifølge politiet.

