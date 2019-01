Flere tatt for fart og ruskjøring i 2018

NTB Innenriks

Antallet fartsbøter økte med 20 prosent fra 2017 til 2018.

– Det er alvorlig. Fartsgrensene er satt av en grunn, og at så mange i tillegg setter seg bak rattet i ruset tilstand, er ikke ønsket, sier sjefen for Utrykningspolitiet (UP), Runar Karlsen, til P4.

Hele 5.500 bilister mistet lappen på stedet for råkjøring. Antall fartsovertredelser registrert av fotobokser, såkalt ATK, var 78.050.

– Råkjøring er en av årsakene til at vi fortsatt har for mange alvorlig skadde og omkomne i trafikken, sier Karlsen.

Politiet er likevel ikke overrasket over at flere bilister ble stanset av UP og måtte sveive ned bilvinduet i fjor.

– Dette er ventet fordi vi har styrket innsatsen på fart med flere kontroller, sier UP-sjefen.

Av de 2.805 som ble tatt for ruskjøring av UP, mistet bare 1.300 førerkortet.

– Det er fordi mange rett og slett kjører i rus uten å ha førerkort. I tillegg tar vi noen med lav promille, altså under 0,5, der man ikke umiddelbart mister førerkortet, sier han.

Totalt ble 9.649 førere anmeldt for ruspåvirket kjøring i 2018. Dette er en økning på 10 prosent sammenlignet med i 2017.

(©NTB)