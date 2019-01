Vaier på KNM Helge Ingstad har røket

NTB Innenriks

– Arbeidet på havaristen startet opp onsdag med en nøye inspeksjon av fartøyets sikringer samt kontaktpunkter mot bunnen. Inspeksjonen avdekket at uværet har ført til slitasje på en av de aktre sikringswirene, og at denne har røket. Videre viser ett av landfestene tegn til at fjellet sprekker opp, skriver Forsvaret.

Etter at krigsskipet havarerte i november i fjor, har Forsvaret jobbet med å sikre skipet og gjøre det klart for å bli hevet.

Onsdag opplyste Forsvaret at storm på Vestlandet hadde ført til at fregatten hadde sunket ytterligere 30 centimeter gjennom julen. Etter de siste inspeksjonene, er Forsvaret nå i gang med å erstatte de ødelagte sikringene.

– Bølger på havaristedet har gjort at arbeidet med å erstatte sikringene først kunne starte opp natt til torsdag, men de er nå i gang. Det fortsettes med dykkeoperasjoner utover torsdagen med innfestning av løftekjettingene til skroget, skriver Forsvaret.

Løftekjettingene skal brukes til å heve skipet, som ligger under vann i fjæra i Øygarden i Hordaland etter kollisjonen med tankskipet Sola TS natt til 8. november i fjor.

