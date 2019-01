NTB Innenriks

Førerne av de to personbilene ble brakt til sykehus med det som først ble opplyst å være kritiske skader.

Sent torsdag kveld opplyser imidlertid Sørlandet Sykehus at de to er lettere skadd.

Ulykken skjedde på E39 i Lohnelier i Søgne og ble meldt klokka 17.15 torsdag.

Lastebilsjåføren slapp fra ulykken uten fysiske skader, opplyser politiets operasjonsleder Øyvind Hægeland til NTB.

(©NTB)