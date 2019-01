KrFU-leder sier forbud mot tvillingabort vil være en seier

NTB Innenriks

– Det vil være et gjennomslag og en seier vi ikke hadde fått i en annen setting eller med andre partier, sier Tønnessen til NRK.

Onsdag startet regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i Oppland. Abort blir en av de største utfordringene når KrF i løpet av de neste ukene skal forsøke å spikre en ny regjeringsplattform med Høyre, Frp og Venstre.

Abortdebatten blusset opp da statsminister Erna Solberg (H) i midten av oktober sa at hun var villig til å diskutere endringer i abortloven dersom KrF valgte å gå inn regjeringen.

Det ene kravet fra KrF dreier om å fjerne paragraf 2c som tillater senabort dersom fosteret er alvorlig sykt. Det andre kravet, som har fått mindre oppmerksomhet i debatten, var forbud mot selvbestemt tvillingabort på ett av to friske fostre.

I 2016 konkluderte lovavdelingen i Justisdepartementet med at dagens abortlov åpner for at kvinner som er gravide med friske tvillinger, før uke 12 kan velge å abortere bort ett foster og bare bære fram det ene.

Dersom kravet om å fjerne paragraf 2c glipper i forhandlingene, men KrF får viljen sin når det gjelder tvillingabort, mener Tønnessen at nestleder Kjell Ingolf Ropstad uansett lever opp til forventningene han skapte om endring i abortloven i debatten om KrF skulle gå inn i regjering i fjor.

Ropstad leder nå KrFs delegasjon i forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre om en ny regjeringsplattform. Men to av de mulige regjeringspartnerne – Venstre og Frp – har steilt motsatt seg enhver endring i abortloven.

