Tre finner og en svenske savnet i skredutsatt fjellområde i Troms

NTB Innenriks

Det er uvisst om turfølget er tatt av skred.

– Nå har vi mellom 30 og 50 personer som jobber for fullt i området. Det kommer mannskap til fortløpende, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til NTB ved 19.45-tiden onsag kveld.

Det har gått flere skred i fjellet, og søket konsentreres rundt disse områdene. Et ambulansehelikopter fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) bistår i søket og flyr mannskap inn til disse områdene.

– Skumle forhold

– Det er skumle forhold i fjellet. Det er høy rasfare og mye snø, sier Augesen.

Et Sea King- helikopter er på vei fra Banak i Finnmark for å bistå i søket. To Bell-helikoptre på Bardufoss står klare til å bistå i leteaksjonen.

Augensen opplyser at det ikke er hytter i fjellet som de savnede kan ha søkt tilflukt i.

De fire ble sist observert rundt klokken 14.00. Etter noen timer ble den femte personen i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Snøskredfare

– Han forteller at det er mørkt i fjellet, og at det har gått flere mindre skred i område, sier Augesen.

De savnede er en svensk kvinne og tre finner, opplyser politiet overfor det svenske nyhetsbyrået TT. De hadde vært på topptur i området.

Blåbærfjellet ligger i Indre Troms, hvor det er betydelig snøskredfare onsdag, ifølge skredvarslingen til Varsom.no.

(©NTB)