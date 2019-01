Solbergs nyttårstale falt i smak hos KrF-Ropstad

NTB Innenriks

– Jeg følte KrF allerede hadde fått en del gjennomslag etter å ha hørt hennes tale, med en tydelig prioritering av barne- og familiepolitikken, sa Ropstad da han møtte pressen i forkant av vinterens regjeringsforhandlinger på Granvolden gjestgiveri på Hadeland.

Selv om han likte nyttårstalen, er Ropstad forberedt på tøffe forhandlinger med Venstre, Frp og Høyre.

– Jeg er beredt på at dette blir krevende, men håper også det blir spennende og kjekt og at KrF kan bidra til den stabilitet og trygghet regjeringen har manglet, sa KrF-nestlederen.

– Men vi går ikke i regjering for enhver pris. Vi er her fordi vi har opplevd at det gjennom sonderinger er grunnlag og tro på at vi kan kunne danne en regjering KrF kan være med på å sette sitt preg på. Men lykkes vi ikke, så lykkes vi ikke, sa Ropstad.

(©NTB)