Riksadvokaten må vitne i Jensen/Cappelen-saken

Stevningen av riksadvokat Tor-Aksel Busch og politimester Hans Sverre Sjøvold ble først kjent gjennom Dagbladet onsdag.

Innkallingen er overraskende, sier en av Eirik Jensens forsvarere, Thomas Randby, til avisa.

Spesialenheten for politisaker, som fører aktoratet mot Eirik Jensen, var egentlig ferdig med sin bevisførsel før jul. Men i romjula ble det kjent at Spesialenheten hadde innkalt to nye vitner, skriver Dagbladet.

Busch skal i vitneboksen fredag. Det er svært uvanlig at en riksadvokat avgir forklaring i en norsk rettssal.

Sjøvold var Jensens sjef i årene før ekspolitimannen ble pågrepet i 2014.

