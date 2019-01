NTB Innenriks

Et vitne meldte tirsdag kveld fra til politiet om at vedkommende hadde sett en person som falt i sjøen ved Vågen i Kristiansund. En mann i 70-årene ble berget opp og brakt til sykehus. Dagen etter hendelsen opplyser sykehuset i Kristiansund at mannen har svært alvorlige skader og at tilstanden betegnes som kritisk, melder avisen Tidens Krav.

Det er ikke kjent hvordan mannen havnet i vannet.

