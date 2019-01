Knallharde Frp-krav for ny flertallsregjering

NTB Innenriks

– Vi ser fram til å sette oss ned og komme i gang med forhandlingene. Men vi erkjenner også at dette kommer til å bli krevende. Det er mange vanskelige, politiske saker vi skal komme gjennom, sa Jensen da de fire partiene møtte pressen før forhandlingsstart onsdag.

Hun la deretter fram følgende kravliste:

– For Frps del vil det være avgjørende viktig å få betydelig gjennomslag for videre redusering av skatte- og avgiftstrykket, forbedringer på samferdselssektoren og ikke minst ytterligere innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken.

Samtalene mellom regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre og KrF om en flertallsregjering foregår på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Anstrengt forhold

Antallet kvoteflyktninger er ett punkt på innvandringsfeltet hvor Frp er uenig med KrF og Venstre. Frps fylkesleder i Oslo, Tone Ims Larssen, varslet nylig via TV 2 at 3.500 kvoteflyktninger er en maksgrense for partiet.

Også kravet om redusert skatte- og avgiftstrykk er utfordrende, all den tid KrF har flere kostbare reformer på sin kravliste.

Forholdet mellom KrF og Frp var anspent i fjor høst, ikke minst i kjølvannet av et KrF-gjennomslag i Stortinget om å reversere en liberalisering av taxfree-ordningen.

Onsdag pekte Jensen på at forholdet mellom de to partiene er noe bedre nå enn det var i høst. Da klaget hun og flere andre i partiet på svartmaling fra KrF.

– Det var nyttig for oss å bli bedre kjent med Kjell Ingolf og hans delegasjon i løpet av sonderingene. Det betyr at tilliten mellom oss er blitt større, understreker hun.

Kortere tid

Også statsminister og Høyre-leder Erna Solberg spår krevende forhandlinger. Hun viste onsdag til at en eventuell flertallsregjering bare vil ha to og et halvt år på seg til å gjennomføre sin politikk før stortingsvalget i 2021.

– Nå er det en litt kortere periode vi skal forhandle om denne gangen, men man kan legge grunnlag for mye god borgerlig politikk, sa Solberg.

Hun gjentok sin advarsel fra tidligere om at eventuelle nysatsinger må finansieres gjennom omprioriteringer.

– Summen av løftene må være slik at de kan bæres innenfor de økonomiske rammene vi tror vi vil ha i årene fremover, sa hun.

– Mye gjennomslag

KrFs nestleder og forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad skrøt onsdag av Solbergs nyttårstale, som i stor grad sirklet rundt KrF-hjertesaker.

– Jeg følte KrF allerede hadde fått en del gjennomslag etter å ha hørt hennes tale, med en tydelig prioritering av barne- og familiepolitikken, sa Ropstad.

Han varslet at KrF nå kan tilby «en stabilitet og trygghet regjeringen har manglet».

Ropstad sto i spissen for den blå leiren i partiet, som vant den interne kampen om å søke samarbeid med dagens regjering. Partileder Knut Arild Hareide anbefalte samarbeid med Ap og Sp.

Klima på topp for Venstre

Venstre-leder Trine Skei Grande håper å få drahjelp fra KrF til ytterligere gjennomslag i klimapolitikken. Venstre gikk inn i regjeringen for snart ett år siden etter knappe to ukers forhandlinger.

– Det er nå vi har sjansen til å nå klimamålene. Gjør vi det, klarer vi å omstille Norge på en positiv måte, sa hun.

Grande understrekte også at integreringsløft og bekjempelse av barnefattigdom blir viktige forhandlingsområder for partiet.

