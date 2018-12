Ulvejegerne står klar når dagslyset kommer

NTB Innenriks

Flokken holder til i ulvesonen, men det er likevel vedtatt at den skal felles. Mandag ble det klart at et krav om å stanse jakten først vil bli rettslig behandlet torsdag. Dermed kan jakten på Slettås-flokken begynne tirsdag morgen.

Rundt 130 jegere har meldt seg til jakten, men hvor mange som til slutt deltar, avhenger blant annet av hvor stort område som skal dekkes, skriver Nationen. Det antas at det er tre ulver som skal skytes.

– Det er kommet et lag med et par centimeter nysnø, så det er gode sporingsforhold. Vi regner med at sporingsarbeidet begynner ved åtte-ni-tida. Da får vi klarhet i hvilket terreng det blir jakt og hvor stort terrenget er, sier tidligere Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug (Ap), som er talsmann for jaktlaget som setter i gang tirsdag morgen.

Klima- og miljødepartementet åpnet før jul for jakt på Slettås-flokken. Fylkesmannen har avgrenset området det kan jakte si for på redusere risikoen for at dyr fra andre revirer blir felt i stedet.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har gått til søksmål mot staten for å stoppe jakten. Det er dette kravet som ikke blir behandlet før torsdag.

