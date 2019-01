Storbrann rammet hyttefelt på Voss

NTB Innenriks

Brannen oppsto i en bygning med seks leiligheter og ble meldt rundt klokken 4.

Store styrker fra Voss, Granvin og Dale ble satt inn mot brannen som var så kraftig at 88 personer måtte evakueres. De fleste er lokale beboere som ble reddet fra kraftig røyk, mens andre er turister og andre som befant seg i hyttene.

– De blir nå ivaretatt ved Fleischer's hotell. Der har Voss kommune satt ut kriseteam som bistår med psykososial støtte til dem som er direkte berørt. Voss Resort bidrar med materiell og praktisk tilrettelegging, sa operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB tirsdag formiddag.

Skifter mannskap

Flere av de evakuerte er utenlandske turister som fikk bistand til å bestille billetter hjem. 25 personer ble sendt til sykehus for legesjekk, men ingen ble innlagt.

Ifølge politiet skal brannen ha startet på et hustak, men dette er ikke avklart. Brannvesenet drev med etterslukking og hadde vakthold ved de nedbrente hyttene tirsdag.

Steinras

Et steinras over E16 like ved Nakkagjeltunnelen mellom Bolstadøyri og Evanger skapte problemer for noen av dem som rykket ut til Voss, skriver Bergensavisen.

– En ambulanse kjørte inn i raset, men det var ingen som ble skadd. Det gikk bra med dem som var i bilen, men det ble materielle skader. En politibil skal også ha punktert i det samme området i forbindelse med raset, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Terje Magnussen i Vest politidistrikt. Begge bilene var på vei til brannen på Voss. Ambulansen skal ha truffet tunnelveggen etter å ha kjørt på steiner som var rast ned.

E16 ble stengt som følge av raset, men ble åpnet for trafikk like før klokken 9 tirsdag.

