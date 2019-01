Nyttårsbarn i Tønsberg og Elverum

NTB Innenriks

En ringerunde blant landets fødeavdelinger viser at minst fem barn fikk sitt første glimt av verden i løpet av årets første time.

Aller først ute var altså Tønsberg og Elverum, som tok imot hvert sitt nyttårsbarn samtidig.

I Elverum var to jordmødre i sving da en ny verdensborger ble født, og det satte en ekstra spiss på fjorårets siste og årets første nattevakt.

– Det er veldig stas å ta imot årets nyttårsbarn. Da var det god stemning på fødestuen midt under rakettregnet, sier jordmor Mona Øverby Myhre, som var på jobb sammen med forløsende jordmor Eldri Sperstad.

Fornøyd mor

Også i Vestfold var humøret på topp på fødestuen denne nyttårsnatten. Barnemoren selv, Åsne Moe, sier til NTB at hun er i strålende form. Den nyfødte jenta er 3.455 gram og 50 centimeter.

– Det går veldig bra med meg. Vi er friske og raske etter å ha fått i oss litt søvn. Barnet har spist godt og virker veldig fornøyd, sier hun.

– Det er jo litt morsomt at hun er et av de to første som er født i Norge i 2019. Det er også gøy at det andre barnet i Elverum er en gutt, så det et av hvert kjønn, sier moren.

Moren og faren har ikke blitt enige om navn ennå, men moren sier de har en lang liste og vil ta det i fred og ro de neste dagene.

– Vår sønn på elleve år fikk ikke et navn før han var ti dager gammel. Vi tar oss god tid, sier hun.

Kappløp mot tiden

Da jenta ble født klokken 0.12, trodde jordmor Irene Gamdal at det var for sent.

– Jeg trodde at det var noen et annet sted i landet som hadde sneket seg foran oss, sier Gramdal, som i likhet med kollegaene i Elverum synes det er stas med nyttårsbarn. Hun og barnepleier Annika Benjaminsen tok imot årets første baby i Tønsberg.

– Vi gikk jo glipp av rakettene, men akkurat det tenkte vi ikke på der og da, sier Gramdal med et smil. Hun legger til at alle som var på jobb denne natten, hadde julepyntet seg for anledningen.

