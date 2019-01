Mann pågrepet for brannstiftelse på Sira i Flekkefjord

NTB Innenriks

Mannen ble påtruffet i nærheten og sa at han han har tent på huset. Han har ingen relasjon til huset han sier han har tent på, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB.

Mannen skal avhøres i løpet av dagen. Meldingen om brannen kom inn til nødetatene klokken 3.43. Huset ble totalskadd i brannen.

– Huset var fullstendig overtent da vi kom fram, og er nå totalt nedbrent, sier innsatsleder Kjetil Presterud ved Flekkefjord brann og redning til Stavanager Aftenblad tirsdag morgen.

Kort etter at brannvesenet hadde kontroll på brannen så de at det brant i et nabohus 200 meter unna.

– Det var en voldsom vind på brannstedet, og gnistregnet sto fra den første brannen. Flammene hadde tatt tak i takkonstruksjonen på det andre huset før vi greide å slokke der også, sier Presterud.

Det var ikke folk i det andre huset heller, ifølge brannmannskapene. Flere andre nabohus ble evakuert under slokkearbeidet.

