Kirketjener ble truet med tapetkniv i Bodø

Politiet fikk melding om ranet klokken 12.34 tirsdag første nyttårsdag.

– Vi søker etter gjerningspersonen og har startet etterforskning, skriver Nordland politidistrikt på Twitter.

Politiet beskrev først hendelsen som et ran, men melder nå at det handler seg om tyveri. Mannen skal ha tatt penger fra en jakke før han truet kirketjeneren med en kniv. Politiet undersøker om mannen kan ha stjålet mer i kirken før han forlot stedet.

– Hendelsen skjedde etter en gudstjeneste, og det er uvisst om mannen satt i kirken under tjenesten eller kom da folk dro. Kirketjeneren er rolig og har det bra etter forholdene, sier operasjonsleder Remy Johansen i Nordland politidistrikt til NTB.

Overfor Avisa Nordland understreker biskop Ann-Helen Jusnes i Sør-Hålogaland bispedømme at hun ønsker at kirken skal være åpen for alle.

– Men det som skjedde i dag, viser hvor sårbart dette er. Det er trist, sier biskopen, som selv talte under tirsdagens høymesse.

