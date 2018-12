Vått og vindfullt for rakettoppskyting på Vestlandet

NTB Innenriks

Meteorologene på Yr sendte mandag morgen ut farevarslet på gult nivå ettersom det er ventet store mengder regn over fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre i løpet av dagen og kvelden.

– Det er ventet 50 til 70 millimeter med nedbør på tolv timer. Hold deg oppdatert på farevarsler, skrev meteorologen.

Flere steder langs kysten er det sendt ut varsel om fare for jordskred i forbindelse med nedbøren, blant annet i Bergen og Trondheim.

Vinden kan skape andre utfordringer for dem som vil sende opp fyrverkeri. Over hele Sør-Norge varsles det om sterk vind og vindkast helt opp i liten kuling. Også for Trøndelag og Nordland varsles det sterk vind med nedbør som regn og sludd.

De fleste steder sørpå blir det også varmegrader på årets siste dag.

– Den varmeste nyttårsaften vi har hatt i Norge, var da vi målte 17,7 grader i Tafjord på Sunnmøre i 1972. Til sammenligning er kulderekorden for nyttårsaften på -51,3 grader fra Karasjok i 1885, skriver Yr på Twitter.

