Tenåringer tatt etter fyrverkeribråk i Osloo

NTB Innenriks

Ingen har kommet til skade så langt, opplyser politiet i Oslo til NTB.

Den siste meldingen kom klokken 20.30 fra Hagegata på Tøyen der ungdommer skal ha skutt fyrverkeri mot forbipasserende og bygninger. Her tok politiet raskt kontroll på fire ungdommer.

– To er mistenkt for å ha skutt opp raketter, men de er så unge at de ikke blir innbrakt, de er i 14-15-årsalderen. Vi håper å få tatt en alvorsprat med dem, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til NTB.

De fire ble bortvist fra sentrum og to av dem ble hentet av sin far, opplyser politiet klokken 21.30. Etter hendelsen i Hagegata er det ikke kommet meldinger om uvettig oppskyting av raketter i Oslo på mer enn halvannen time.

– Om det har noen sammenheng med at disse fire ble bortvist fra sentrum er vanskelig å si, sier Hausvik.

Ved 17.30-tiden rykket politiet ut til Jens Bjelkes gate etter melding om skyting av raketter mot biler, men ingen ble pågrepet her.

– De løper til alle kanter når vi kommer, forteller operasjonslederen.

På Oppsal rykket politiet ut etter at noen hadde skutt mot T-banen. På Grønland ble T-banetrafikken stanset noen minutter ved 19-tiden fordi brannalarmen ble utløst etter at noen hadde skutt med fyrverkeri i undergangen på vei ned til perrongen.

Like etter klokken 19.30, under kongens nyttårstale, fikk politi og brannvesen melding om brann i en balkong på Etterstadsletta. Her skal det ifølge vitner blitt ha skutt fyrverkeri mot bygningen. Seks brannbiler rykket ut, og brannmannskapene fikk raskt kontroll.

– Det var ingen hjemme i leiligheten da dette skjedde, forteller Hausvik.

Operasjonslederen understreker at all privat oppskyting av fyrverkeri er forbudt innenfor ring 2 i Oslo. Utenfor ring 2 er fyrverkeri kun tillatt mellom klokken 18 og klokken 2.00 natt til første januar.

