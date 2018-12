Sortland-siktet løslates

NTB Innenriks

Politiet fikk ikke medhold i kravet om å varetektsfengsle 57-åringen som er siktet etter at hans 62 år gamle samboer ble funnet død. Han ble løslatt mandag ettermiddag, melder Vesterålen Online.

Salten tingrett mener det ikke er grunnlag for varetektsfengsling siden det ikke ble funnet tegn til vold som kan forklare dødsfallet i den foreløpige obduksjonsrapporten, opplyste politiet tidligere mandag.

Politiet brukte noen timer på å bestemme seg for hva som skulle skje videre i saken. Beslutningen er at de ikke vil anke avgjørelsen fra Salten tingrett.

Da politiet kom til parets bolig lørdag, ble de møtt av mannen som opplyste at kvinnen var død. Han ble pågrepet, men da han ble framstilt for fengsling mandag, kom Salten tingrett til at det ikke var grunnlag for å fengsle ham.

Politiadvokat Torgeir Kvitvik i Nordland politidistrikt sier til NTB at den foreløpige obduksjonsrapporten ikke gir noe svar på hvorfor den 62 år gamle kvinnen døde. Han legger til at rapporten heller ikke gir svar på eventuelle funn som er gjort i blodet på den døde.

Kvitvik sier samtidig at det foreløpig ikke er aktuelt for politiet å endre siktelsen om grov kroppsskade.

Mannen erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, opplyser hans forsvarer, advokat Stian Paulsen.

