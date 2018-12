Mann slått bevisstløs i slagsmål i Oslo

NTB Innenriks

– Vi fikk melding om at det var et slagsmål mellom flere personer, og at en mann var slått ned. Når vi kommer fram til stedet, ligger det en bevisstløs person på bakken, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB litt før klokken 4.

Mannen skal ha noen skader i ansiktet, men Jøkling sier han foreløpig ikke har oversikt over skadeomfanget eller hva som har skjedd. Noen minutter senere opplyser han på Twitter at mannen er bevisst igjen og snakker med politiet og sjekkes av ambulansepersonell.

– En bil er sett kjørende fra stedet, og vi knytter denne bilen til hendelsen. Den er senere observert litt utenfor sentrum, og vi jobber med å få kontroll på den, forklarer Jøkling.

Operasjonslederen sier politiet foreløpig ikke vet hva som var foranledningen eller hvem de involverte er.

– Vi er nettopp kommet fram, men dette er selvfølgelig noe av det vi prøver å finne ut av.

