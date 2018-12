Bildrapssiktet mann i Nordfjord løslatt

NTB Innenriks

63 år gamle Anne Elise Sæthre og 57 år gamle Marit Johanne Røed Sundal ble påkjørt og døde da de var ute på en kveldstur på en gangvei langs riksvei 15 mellom Nordfjordeid og Måløy i Eid kommune i Nordfjord.

Det var forbipasserende som varslet om ulykken. Nødetatene rykket ut, men de to kvinnene ble erklært døde på stedet.

Fredag sa lensmann i Nordfjord Tormod Hvattum til NTB at det fremdeles ikke var skrevet noen formell siktelse, men at mannen er siktet for uaktsomt å ha forvoldt de to kvinnenes død i trafikken.

Den siktedes forsvarer, Oscar Ihlebæk, sier at mannen ikke vil bli avhørt før 2. januar.

– Min klient er løslatt formelt av politiet og bor hjemme hos sine foreldre i påvente av avhør, sier Ihlebæk til TV 2.

Han vil ikke svare på hvordan klienten stiller seg til siktelsen for uaktsomt drap.

– Det snakker vi om senere. Det er uansett tøft å være ansvarlig for to tapte liv, sier Ihlebæk til Bergens Tidende.

Lensmann Tormod Hvattum bekrefter overfor BT at planen er å avhøre mannen onsdag.

– Vi håper og tror at han vil være i stand til å forklare seg, sier lensmannen.

Han sier det ikke har vært aktuelt å be om varetektsfengsling av mannen. For at noen skal kunne varetektsfengsles må det være fare for at siktede ødelegger bevis, stikker av og ikke møter til rettssaken, eller begår nye straffbare handlinger.

Den siktede ble forsøkt avhørt fredag, men avhøret ble avbrutt fordi han ifølge forsvareren var for psykisk og fysisk sliten til å la seg avhøre.

