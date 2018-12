Bergingsaksjon for å hindre oljesøl fra fiskebåt på Svalbard

NTB Innenriks

Fiskebåten Northguider står nå på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard, som er et naturreservat. Det kan ta flere dager før båten, som har 320 kubikk diesel om bord, blir berget, skriver Bergens Tidende. Ingen av de 14 om bord ble skadd.

Sysselmannen på Svalbard frykter at det kan lekke ut bunkersolje i området. Det er 300.000 liter diesel om bord, ifølge Bergensavisen.

Båten skal ha hull i skroget, i tillegg til at maskinrommet er fylt med vann, sier vakthavende i Kystverkets beredskapsavdeling, Hans Petter Mortensholm.

– Det er ikke observert noe søl rundt havaristen, men hvorvidt noe har lekket ut vet vi ikke før vi har vært om bord, sier Mortensholm.

Det kan ta flere dager før båten blir berget fordi KV Svalbard for øyeblikket ligger til kai ved kystvaktbasen på Sortland i Nordland, drøyt 1.000 kilometer sør for Longyearbyen.

Rederiet Opilio AS som formelt har ansvaret for bergingsaksjonen, og Kystverket har gitt pålegg om at båten må fjernes.

Ingen av de 14 om bord i båten ble skadd i grunnstøtingen fredag ettermiddag. Tolv av dem reiser hjem fra Svalbard søndag, mens kapteinenen og maskinisten blir igjen på Svalbard for å bistå med det videre arbeidet, skriver Fiskeribladet.

(©NTB)