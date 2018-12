25 evakuert etter boligbrann i Oslo

NTB Innenriks

– De som har fått i seg røyk får behandling. Jeg kjenner ikke til skadeomfanget, sier operasjonsleder Steinar Haugsvik i Oslo politidistrikt til NTB klokken 4.

Oslo 110-sentral skrev på Twitter klokken 4.01 at brannen er lokalisert i byggets kjeller. 25 minutter senere melder brannvesenet at brannen er slukket og at det ventileres med motoriserte vifter. Brannen skal ha oppstått i et teknisk rom i kjelleren.

– Det er mye røyk og lite flammer. De første meldingene vi fikk inn gikk på at beboere i blokka hadde opplevd at det kom røyk ut av sikringsskapene deres. Denne røyken kan ha fulgt rørene fra det tekniske rommet i kjelleren, sier vaktkommandør Morten Bergh ved 110-sentralen i Oslo til VG.

Boligblokken er fire etasjer høy, får Dagbladet opplyst.

Politiet fikk melding om hendelsen i Tevlingveien klokken 3.28.

