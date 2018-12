To pågrepet for å ha stjålet fyrverkeri på Østlandet

NTB Innenriks

Den ene mannen er i slutten av tenårene mens den andre er i 20-årene, melder Sørøst politidistrikt. De skal ha stjålet to paller med stor verdi fra en konteiner i Siljan i Telemark.

– Det meste av fyrverkeriet er funnet i Bamble. Begge personene sitter i arresten i påvente av avhør, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Arild Alfheim i sørøst politidistrikt sier til VG at fyrverkeriet som er stjålet, antas å ha en samlet verdi på mellom 50.000 og 100.000 kroner.

Politiet har mottatt en rekke meldinger om tyverier av fyrverkeri rundt om på Østlandet kort tid før nyttårsaften. Natt til lørdag fikk politiet i Oslo melding om et innbrudd i en konteiner med fyrverkeri på Alnabru.

–Tyverier av fyrverkeri er et fenomen som skjer i dagene før nyttårsaften, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

Lørdagens fyrverkeri-tyverier skjer etter at det onsdag ble stjålet fyrverkeri for opptil 200.000 kroner fra en konteiner i Sandefjord. Også på Ormåsen i Øvre Eiker i Buskerud ble det oppdaget at tyver hadde brutt opp en konteiner med fyrverkeri i løpet av jula. Her var det stjålet varer til en verdi av om lag 30.000 kroner, skrev avisa Eikernytt.

