Politiet fikk nødvarselet klokken 17.25 lørdag.

– De var på vei til en hytte på fjellet, men merket at de var for dårlig utstyrt. De valgte å be om hjelp da de brukte lang tid opp og det begynte å bli mørkt ganske så fort, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet har kontaktet Røde Kors, som rykker ut med snøscooter. Mannen og kvinnen befinner seg et stykke inn og opp i området, ifølge Geitle. Det er vurdert å ikke sende opp redningsfly eller helikopter.

