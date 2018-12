Jente (2) utskrevet fra sykehus etter å ha pustet inn røyk

NTB Innenriks

Det opplyser Haukeland universitetssjukehus i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Politiet meldte om branntilløpet i Lille Damsgårdsveien i Bergen fredag kveld. Brannvesen, politi og redningspersonell rykket ut. Der fant de den to år gamle jenta. Ettersom de var usikre på tilstanden hennes, besluttet de at toåringen skulle kjøres til sykehus for behandling.

Politiet understreket imidlertid tidlig at det ikke var snakk om noen stor brann.

– Det har vært en mindre brann. Vi er ikke helt sikre på hva som var årsaken, sa operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB like før midnatt.

