Mann i Sandnes siktet for å ha drept sin egen far

NTB Innenriks

Siktede har erkjent at det var han som drepte en mann i 50-årene i hans leilighet på Austrått i Sandnes natt til lille julaften. Nå bekrefter politiet at drapsofferet var gjerningspersonens far.

Stavanger Aftenbladet har i likhet med andre redaksjoner kjent til relasjonen mellom gjerningsmann og offer, men har ventet med å publisere opplysningene. Grunnen er at de nærmeste pårørende, som skal ha befunnet seg i Marokko, ikke har blitt varslet om dødsfallet.

– Pårørende er varslet av Interpols kontor i Rabat i Marokko i går kveld, sier Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

Sønnen ringte politiet noen minutter over fem om morgenen lille julaften og ble pågrepet kort tid senere. Selv om han har erkjent drapet, har han ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Han har gitt en sammenhengende forklaring om alt. Det neste avhøret vil bli mer detaljorientert, og da må politiet finne ut hva de ønsker å snakke mer med han om, sier mannens forsvarer, advokat Vegard Bråstein, til Aftenbladet.

(©NTB)