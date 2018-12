Alle løslatt etter dødsfall på Sortland

NTB Innenriks

To av de tre siktede ble løslatt allerede torsdag. Politiet vurderte om den siste skulle framstilles for varetektsfengsling, men konkluderte fredag med at vilkårene for fengsling ikke var oppfylt. Derfor er også han løslatt av politiet.

- Han har fremdeles status som siktet. Det er ingen endring i dette per nå, sier politiadvokat Silje. Brekke i Nordland politidistrikt til NTB.

Mannen er siktet for å hensatt kvinnen som døde, i en hjelpeløs tilstand. Det var han som meldte ifra til politiet om at kvinnen var livløs, og han skal også ha vært til stede da hun døde.

Den døde kvinnen vil bli obdusert fredag. En foreløpig obduksjonsrapport kan ventes i løpet av noen dager.

– Vi foretar de etterforskningsskritt vi mener er nødvendig og kan ikke gå ut med flere opplysninger nå, sier Brekke.

Hun vil ikke kommentere hvilke vilkår som politiet ikke anser for å være oppfylt for å kunne framstille den siktede for varetekt. Hun vil heller ikke svare på spørsmål om hvor dødsfallet skjedde, eller om det fins vitner som er avhørt i saken.

