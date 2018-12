Kvinne knivstukket i Hønefoss

NTB Innenriks

– Vi fikk melding fra AMK om at en kvinne gikk til inngangen i en bolig for å åpne døra for noen. Da hun gikk inn i boligen igjen, skalen annen kvinne i midten av 40-åra ha stått der med en kniv i låret, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 23.30 torsdag kveld.

Kvinnen skal imidlertid ha fått et lite kutt og skal ikke være alvorlig skadd.

Operasjonslederen sier det er uklart hva som har skjedd.

– Vi tar avhør av folk på stedet. Det er ingen som sier at det skal ha vært en gjerningsperson som skal ha sett dette, men vi forsøker å nøste i hva som har skjedd, sier Gunnerød.

Operasjonslederen sier han ikke har opplysninger på om kniven er på stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.52.

