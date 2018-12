Tre siktet etter mistenkelig dødsfall i Vesterålen

NTB Innenriks

Politijurist Torgeir Kvitvik i Nordland politidistrikt bekrefter siktelsene overfor Vesterålen Online. Den avdøde skal ha vært en ung person.

Det var en av de siktede som natt til onsdag meldte fra om dødsfallet. Onsdag formiddag ble både den som meldte om dødsfallet, og to andre, siktet.

Hjelpeløs tilstand

– Vi hadde da behov for å få opplysninger om personer som har vært på stedet, noe som til slutt la grunnlaget for siktelsene. Dødsfallet viste seg å være et vi er nødt til å etterforske, sier Kvitvik til NTB.

De tre er siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand. Det var ikke grunnlag for å sikte dem for vold som har medført døden, poengterer Kvitvik.

Politijuristen vil ikke si noe om verken den avdøde eller de siktedes kjønn eller alder, men tilføyer at politiet jobber med varsling av pårørende.

I gang med etterforskning

Samtidig vil politiet komme i gang med etterforskningen så fort som mulig. Allerede onsdag kveld skal noen av de siktede etter planene avhøres.

– Det kan hende vi ikke får avhørt alle onsdag. Da får vi ta det øvrige torsdag. Vi ønsker å høre deres forklaring på hva det er som har skjedd, sier Kvitvik.

Obduksjonen av den avdøde kan finne sted allerede torsdag.

