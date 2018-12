Sjåfør stakk fra ulykke – kvinne skadd

NTB Innenriks

– En bil kjørte på kvinnens bil og en parkert bil. Han som kjørte på de to bilene stakk fra stedet. Bilen er funnet, men ikke sjåføren, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB klokken 23.40.

Kvinnen som ble påkjørt var fører av bilen. Hun var ved bevissthet og ble ikke fastklemt i ulykken. Hun er fraktet til legevakten og skadeomfanget er ukjent, men det er trolig ikke snakk om alvorlige skader.

Hendelsen skjedde ved Melkeplassen, og operasjonslederen sier det var vitner som meldte fra om ulykken klokken 22.24.

– Det har nok vært høy fart ut fra at det skjedde i et boligområde. De to bilene som ble påkjørt har fått store skader, sier Helleraker.

Etter ulykken etterlyste politiet en eldre sort Volvo XC90. Denne ble funnet ikke langt fra ulykkesstedet, men sjåføren er fortsatt ikke funnet.

– Vi undersøker videre, og vi har flere patruljer ute, sier operasjonslederen.

