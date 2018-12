NTB Innenriks

Ifølge Sørvest politidistrikt skjedde ulykken i Krossmoveien, cirka én kilometer fra E39, søndag ettermiddag.

De tre involverte skal ha vært ved bevissthet etter ulykken. To av dem, begge voksne menn, er hentet av ambulanse. Et barn på tolv år er fløyet til Stavanger universitetssjukehus for behandling.

Det er ikke kjent hvor alvorlig skadd de tre er.

(©NTB)