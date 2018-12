Virke venter julehandel for 3,7 milliarder kroner i dag

NTB Innenriks

– Ved utgangen av uke 50 gjensto åtte handledager før jul, og våre beregninger viser at vi vil handle for nærmere 21 milliarder kroner i denne perioden. Hvis omsetningen i uke 51 blir som forventet, vil vi få en vekst i julehandelen på rundt 0,5 prosent i perioden fra 1. til 24. desember i forhold til i fjor, sier Bror William Stende, direktør for Virke faghandel.

I uke 50 omsatte kjøpesentrene for 1,1 prosent mer enn i samme uke i fjor, og salget økte med hele 39 prosent fra uke 49, ifølge Kvarud Analyse som baserer seg på tall fra 190 kjøpesentre i hele Norge.

– Det ser ut til at lønn og pensjon på kontoen har satt skikkelig fart i omsetningen i uke 50. Alle bransjer viser solid omsetningsøkning, og søndagsomsetningen 16. desember var 72 prosent høyere enn søndagsomsetningen 9. desember, sier Stende.

