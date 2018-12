Seks menn dømt etter skyteepisode i Oslo

NTB Innenriks

16 menn var opprinnelig siktet i saken, og det ble tatt ut tiltale mot sju av dem. Én av de tiltalte ble frikjent da saken var oppe i Oslo tingrett, men han er siktet og sitter varetektsfengslet for et drap på Bjørndal noen timer etter episoden på Lambertseter, melder TV 2.

Konflikten skal ha startet med en krangel mellom to av de involverte, før det ble løsnet to skudd med pumpehagle ved idrettsanlegget på Jordal i Oslo. Da konflikten forflyttet seg til Lambertseter, ble det avfyrt en rekke skudd med flere våpen. To av skuddene gikk gjennom vinduene på en fritidsklubb, mens minst seks skudd traff veggen på en boligblokk. Fem av mennene erkjente straffskyld i Oslo tingrett.

En 26-åring ble dømt til seks måneders fengsel, mens straffene for de andre ligger på mellom to år og to år og sju måneder i fengsel.

