Sørlandsbanen åpen igjen etter to perioder med stans

Da strekningen ble åpnet for trafikk igjen i 16-tiden etter nesten tre timers stengning, opplyste NSB at det fortsatt kunne oppstå innstillinger og forsinkelser inntil driften er normalisert.

Sørlandsbanen ble først stengt tidlig fredag morgen fordi snøtunge trær lå over kontaktledningen, togenes strømforsyning. Først seks timer senere – ved 12.30-tiden, kunne banen åpnes igjen etter at mannskaper hadde ryddet linjen for snø og trær.

Men dagen ble langt fra enkel for togreisende til eller fra Sørlandet. Bare tre kvarter senere meldte NSB om ny stengning fordi et tog kjørte på en busk eller et mindre tre mellom Vegårshei og Nelaug.

