Flyet med ofrene for Marokko-drapene på vei til København

Marokkansk politi bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP fredag ettermiddag at flyet tok av fra Casablanca med kurs for den danske hovedstaden.

Bistandsadvokaten til den drepte Bryne-kvinnen Maren Uelands familie bekrefter overfor NTB at båren med 28-åringen er på vei til København.

– Ja, jeg har fått informasjon om dette for å kunne informere familien, sier advokat Ragnar Falck Paulsen til NTB.

Obduksjon i Norge

Kripos ønsker ikke å uttale seg om hjemtransporten av båren, men bekrefter at Maren Ueland vil bli obdusert i Norge. Når båren med den drepte 28-åringen blir fløyet videre til Norge, er ikke kjent.

– Hjemtransporten sier vi ingenting om. Men, det er norsk politi som har ansvaret for den norske delen av saken, og dansk politi som har ansvaret for den danske. Det innebærer at obduksjonen av Maren Ueland vil foregå i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos til NTB.

Marokkansk politi bekreftet torsdag kveld at en video som har sirkulert på nettet der de fire mistenkte gjerningsmennene blant annet sverger troskap til IS, er autentisk. Fredag formiddag bekreftet Kripos at også en video som knyttes til dobbeltdrapet, etter all sannsynlighet er ekte.

– Vi har ikke fått noen anmodning om bistand fra Marokko. Vi jobber fortsatt her hjemme, og det gjenstår både avhør og videre arbeid med informasjon som kommer inn til oss, sier Due.

Fokuserer på neste fase

Paulsen sier familien trolig ikke er kjent med videoene og den siste utviklingen i etterforskningen.

– Så vidt jeg vet er de ikke kjent med videoene. Jeg håper også at de ikke blir kjent med dette før vi har en situasjon hvor de er klare, hvis de ønsker å være det, sier han.

– Jeg har anbefalt mine klienter å ikke se på TV og være på sosiale plattformer, sier Paulsen og legger til:

– Det viktigste for Marens familie nå er å komme videre. Det viktigste for dem er å få Maren hjem og komme inn i neste fase. Det vil alltid pågå ytterligere etterforskning, men for meg virker det som at ingen i familien har fokus på etterforskningen. De har fokus på Maren og den videre prosessen, sier han.

