Børsen tok juleferie med indeksen ned mot 800

NTB Innenriks

På den siste handelsdagen før jul var det selveste julenissen som ringte med bjella og markerte åpningen. Hovedindeksen stupte umiddelbart under 800-streken. På sitt laveste lå indeksen på 793,75 poeng. Oslo fulgte dermed den negative utviklingen de siste dagene på amerikanske og asiatiske børser.

Mest omsatt var som vanlig Equinor, som hadde en nedgang på 1,2 prosent. DNB og Telenor falt henholdsvis 0,6 og 0,1 prosent, og også Aker BP (-1,0) og Norwegian (-1,6) var blant de større selskapene med negativ utvikling.

Den store vinneren fredag ble Next Biometrics Group, som fikk et oppsving på hele 21,1 prosent – uten å ha hatt noe å meddele markedet fredag. Til tross for oppgangen har aksjen halvert seg i verdi det siste året. Next-aksjer for snaut 3,5 millioner kroner skiftet eier fredag.

Blant de mer omsatte selskapene var det oppgang for blant andre Yara International (+0,2), Norsk Hydro (+0,8), Marine Harvest (+1,1), Subsea 7 (+1,1) og Storebrand (+1,9).

Det var heller ikke de store utslagene ved de toneangivende europeiske børsene fredag. I Frankfurt steg DAX 30-indeksen 0,1 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris svekket seg henholdsvis 0,1 og 0,3 prosent.

Prisen på nordsjøolje tok seg noe opp fredag ettermiddag, men 54 dollar fatet var likevel 1,8 prosent under nivået natt til fredag.