Solberg forsvarer utspill om å endre abortloven

NTB Innenriks

– Noen sier det er en nøytral paragraf. Jeg mener det er litt enkel juss, fordi bak dette ligger en historie og fortolkning som gjør at noen opplever det som veldig diskriminerende at deres egenskaper er et selvstendig grunnlag for å ta abort, sier Solberg i et intervju med VG.

Hun viser til at det er «en listing og tradisjon» bak paragraf 2c som kan diskuteres. Paragrafen åpner for abort etter uke 12 dersom «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Solberg påpeker at utviklingen har vært slik at en del grupper med utviklingsavvik og kromosomfeil nå lever lenger og har bedre livskvalitet. Dette kolliderer med et lovverk som gjør dem til en diagnose som danner grunnlag for abort, mer statsministeren ifølge VG.

(©NTB)