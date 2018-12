Måling: Høyre jevnstore med Ap igjen

NTB Innenriks

På Norstats desembergallup for Vårt Land går Høyre fram 1,9 prosentpoeng til 26,5 prosent, mens Ap faller 2,2 prosentpoeng til 26,8. Til sammenligning hadde Ap 29 prosent i fjorårets gallup på samme tid, mens Høyre lå et stykke bak med 24,6.

Men selv om Høyre klatrer, sliter samarbeidspartnerne, og målingen viser at Høyre, Frp, Venstre og KrF ville tapt mandatkampen mot de rødgrønne sammen med Rødt om det var valg nå. Det er små marginer, og rødgrønt flertall sikres siden både Venstre og KrF havner under sperregrensen på målingen, mens Rødt måles over.

Mandatberegningen gir Høyre 49 mandater, Frp 23, Venstre to og KrF tre. På den andre siden får Arbeiderpartiet 49 mandater, Sp 21, SV 13 og Rødt åtte. MDG får ett mandat. De tre rødgrønne partiene får 83 seter, men med støtte fra Rødt og MDGs til sammen ni mandater, er stortingsflertallet sikret.

Bakgrunnstallene viser at Frp har et nettotap på nær 15.000 velgere, og Venstre avgir nær 4.000 til Høyre. KrF forsyner denne gangen Høyre med nær 14.000 velgere, mens over 6.700 går til Frp.

– KrFs tap til blå side er bemerkelsesverdig stort. Samlet handler overgangen til Høyre og Frp om rundt 20.000 velgere. Og nær en femdel av KrFs velgere fra forrige valg sitter dessuten på gjerdet, sier valgforsker Bernt Aardal til avisen.

Slik ser målingen ut: Ap 26,8 (-2,2), Frp 12,4 (-0,8), Høyre 26,5 (+1,9), KrF 3,5 (-0,8), Rødt 4,1 (+0,8), Sp 11,2 (-0,8), SV 6,9 (+0,3), Venstre 3,4 (+0,2) og MDG 3,4 (+0,5).

Målingen er gjennomført av Norstat for Vårt Land mellom 11. og 17. desember og er basert på 927 intervjuer. Feilmarginen er ikke oppgitt, men er normalt mellom 1 og 3 prosentpoeng.

