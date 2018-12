Jernbanenettet skal konkurranseutsettes

NTB Innenriks

Sørlandsbanen mellom Neslandsvatn og Stavanger blir det første sporet som konkurranseutsettes.

– Prekvalifisering for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022. Prekvalifisering på kontraktsområde Vestlandet, som er nummer to, skal gjennomføres i andre kvartal 2022 med planlagt kontraktsignering 1. januar 2023. Alle kontraktsområdene skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Oslo regnes som det mest komplekse området og legges ut til slutt.

– Bane Nor vil fortsatt ha full kontroll over infrastrukturen selv om det blir flere leverandører som utfører drift og vedlikehold, sier Frimannslund videre.

Stortinget vedtok i 2015 jernbanereformen som forutsatte at Bane Nor konkurranseutsetter drift og vedlikehold så snart forholdene ligger til rette for det.

Drifts- og vedlikeholdskontraktene vil få en lengde på fem år med opsjon på ytterligere to år.

Sosialistisk Venstreparti kaller konkurranseutsettingen «et alvorlig feilgrep».

– Ansvaret for vedlikehold og sikkerhet pulveriseres. Vi risikerer at ulike instanser vil peke på hverandre, og at ingen virkelig klarer å ta ansvar for helheten. Det kan bli farlig, sier samferdselspolitisk talsperson Arne Nævra i SV.

