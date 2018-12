Oslo Børs nesten i null hittil i år

NTB Innenriks

Med børsfallet de siste dagene er så godt som hele oppgangen fra tidligere i år forduftet. Oppgangen hittil i år er onsdag på 1,3 prosent.

Børsveksten som i høst så ut til å bli rundt 15 prosent, er dermed spist opp.

– En av tidenes lengste oppturer går mot slutten i USA, der det stort sett har gått oppover siden finanskrisen i 2008. Når en økonomisk opptur går mot slutten, pleier det å bli noen kraftige fall i aksjemarkedet, forklarer sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til Dagens Næringsliv.

– En kraftig nedtur på Oslo Børs er et fall på 40 til 60 prosent. Mellom disse nedturene har vi mange korreksjoner, som kan være fall på opp til 20 prosent, sier Andreassen. Han blir ikke overrasket hvis børsfallet fortsetter.

– Men jeg ville trodd at det store børsfallet skulle komme noe senere

– Nærmer oss et større fall

Hittil er børsfallet i Oslo på rundt 12 prosent siden toppen i høst, omtrent like mye som de ledende indeksene i USA. Dermed er det foreløpig bare snakk om en korreksjon.

– Vi begynner å nærme oss et større fall, og småselskapene i USA er der nå, men ikke resten av markedet, sier sjeføkonomen.

XXL var den store taperen på Oslo Børs onsdag med et fall på 30,1 prosent. Aksjen var på andreplass blant de mest omsatte på hovedindeksen, bare passert av Equinor som øker 0,85 prosent til 189,95 kroner.

Salmar og Marine Harvest var dagens vinnere med en kursvekst på henholdsvis 5 og 4,1 prosent.

Oljeprisen opp igjen

Også på de viktigste europeiske børsene var det tegn til optimisme onsdag. FTSE 100-indeksen i London steg 0,9 prosent, mens CAC 40 i Paris økte 0,4 prosent og DAX 30 i Frankfurt gikk opp 0,2 prosent.

På de amerikanske børsene startet handelen onsdag med en oppgang på Dow Jones med 0,7 prosent, mens Nasdaq økte 0,6 prosent.

Nordsjøolje ble ved børsslutt onsdag omsatt for 58 dollar fatet på spotmarkedet, mens amerikansk lettolje selges for 47,9 dollar fatet. Det er litt høyere enn nivået tirsdag ettermiddag, men en vekst på over 3 prosent i løpet av handledagen.

