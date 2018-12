Brannen på Tjeldbergodden er slukket

NTB Innenriks

Politiet meldte at brannen var slukket, og at det var kontroll på stedet like før klokken 12.

Forholdet vil bli etterforsket for å få kartlagt årsaken til hendelsen, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Brannen oppsto i et teknisk rom ved industrianlegget på Nordmøre onsdag formiddag. Alle ansatte ble evakuert, og driften ble stanset.

– Vi har fått melding om at det brenner i et teknisk rom. Brannen skal ikke ha spredt seg, opplyste operasjonsleder Tor André Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Equinor eier 82 prosent av fabrikken.